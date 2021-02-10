Москва, , 11:05 — REGNUM Страны Запада делают попытки сделать Россию «послушной» страной и удобной территорией для того, чтобы продвигать собственные интересы. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Обстановка на мировой арене вы видите, как развивается, — сказал он в ходе церемония возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим дипломатам. — Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету «послушными».

Также Лавров отметил, что этим западные страны хотят навязать России собственные «весьма сомнительные интерпретации общечеловеческих ценностей», противоречащие культурной традиции нашей страны.

«И хотят, чтобы Россия по большому счету была «удобной» территорией для продвижения их собственных интересов и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и в сфере общественно-политической», — добавил глава МИД РФ.

Кроме того, он отметил, что такие попытки, наблюдаемые каждый день, делаются все более и более ожесточенными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время не проводится обсуждений о возможности встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.