Берлин, , 11:08 — REGNUM Германия в лице президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера отреагировала на высказывания посла Украины Андрея Мельника. Об этом сообщила 9 февраля пресс-служба главы государства.

Президент Германии отметил, что Берлин воспринял обвинения в искажении истории с «полным непониманием».

Ранее политик дал интервью Rheinische Post, в котором, обсуждая российско-немецкие отношения, напомнил о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.

В ответ украинский дипломат обвинил Штайнмайера в «опасном искажении истории», поскольку тот отдельно не упомянул жителей Украины, погибших в борьбе с нацизмом.

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