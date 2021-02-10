Москва, , 10:51 — REGNUM Временная комиссия Совфеда по информационной политике подготовит поправки в законодательство для предотвращения использования соцсетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, такое поручение комиссии дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Подготовьте предложения, где надо и в чем донастроить наше законодательство», — заявила Матвиенко.

По словам главы комиссии члена Совфеда Алексея Пушкова, предлагается система штрафов, а также санкции вплоть до возможной временной или постоянной блокировки интернет-платформ в случае, если будут злостные нарушения российского законодательства.

«Были случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности, то есть они выступали не просто пассивными носителями, но и использовали технологии приоритезации, навязывания пользователям недостоверного контента, персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан целенаправленно использовались для манипуляции их сознанием в целях их мобилизации на радикальные действия», — заявил Пушков.

Комиссия пришла к выводу, что «некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств», отметил сенатор.