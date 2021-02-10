Москва, , 10:51 — REGNUM В настоящее время не проводится обсуждений о возможности встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия преодолеет внутренние проблемы без внешнего вмешательства.