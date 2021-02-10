Москва, , 10:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал предложение Минфина о добровольных пенсионных взносах при поддержке государства, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«Идея заменить накопительную компоненту пенсионного страхования индивидуальными инвестиционными счетами также крайне неудачная. Никто не знает, что будет с фондовым рынком через 15 лет, достоверных прогнозов никто не может дать даже на один год». — заявил Миронов.

Однако, рассуждает парламентарий, дело не только в этом.

Он сослался на опросы граждан, которые показали, что 25% работающих жителей страны не хватает зарплаты на элементарные нужды, ещё 39% едва растягивают свой заработок на самые необходимые траты.

«Им нечего откладывать себе на старость. Если пенсионная система будет заменяться добровольными взносам и, для них это будет означать, что до пенсии лучше не доживать. Такое разделение взорвет общество», — говорит депутат.

По мнению Миронова, проблемы пенсионного обеспечения нельзя решать в отрыве от проблемы низких зарплат и падающих доходов населения и социального неравенства.

«Все эти идеи с накопительной пенсией и добровольными взносами хороши, когда финансовая система полностью стабильна, средний класс составляет больше 50% населения страны, фондовые рынки устойчиво растут, а бедность окончательно побеждена. Пока всего этого нет, оптимально будет вернуться к солидарной пенсионной системе», — заключил Миронов.

Минфин планирует в декабре 2021 года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства».

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