Красноярск, , 10:48 — REGNUM Руководителем аппарата правительства Красноярского края назначен Денис Голощапов. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в краевом правительстве.

На эту должность Голощапов назначен сроком на два года. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора края — председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

До этого аппаратом руководила Татьяна Горячева. Она ушла с этой должности по собственному желанию.

Напомним, ранее Голощапов являлся первым заместителем министра социальной политики Красноярского края.

Денис Голощапов родился в 1979 году в городе Черногорске (Хакасия). Окончил институт истории и права Хакасского госуниверситета по специальности «юриспруденция». Работал в минфине Хакасии. В июле 2017 года был назначен первым замминистра финансов Хакасии. Первым замминистра социальной политики Красноярского края стал в декабре 2018 года.

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