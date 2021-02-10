Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM Городской парламент Санкт-Петербурга не захотел включить в повестку пленарного заседания 10 февраля вопрос о многократном повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект об автоматическом повышении пенсий ветеранам до 200 тыс. рублей вносил беспартийный депутат Максим Резник вместе с коллегами из КПРФ и «Яблока».

Он указал, что ветеранов Великой Отечественной осталось очень мало по стране — не больше 75 тысяч, поэтому для государства не должно быть проблемой позаботиться о них таким образом. Отдельно он обратился к единороссам, которые составляют большинство в Заксе.

«Я понимаю, что результат известен, но мне важно, чтобы вы услышали — эти голосования очень знаковые. Можно не соглашаться с законом, но не включать вопрос в повестку — это в принципе отказывать в обсуждении вопроса по существу», — сказал Резник.

Тем не менее обсуждать законопроект большинство депутатов не захотели, отказавшись также проголосовать по этому поводу поименно.