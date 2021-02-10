Джакарта, , 10:33 — REGNUM В министерстве исследований и технологий Индонезии заявили, что произведенная в стране вакцина от коронавируса будет экспортироваться за границу, чтобы помочь другим странам, сообщает CNN Indonesia.

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Приоритетом правительства останется удовлетворение внутренних потребностей страны в вакцине.

«Конечно, в первую очередь мы нацелены на внутренние потребности, а затем мы можем ориентироваться на экспорт», — заявил глава консорциума исследований и инноваций министерства исследований и технологий Индонезии Али Гуфрон.

Индонезийская вакцина будет производиться в больших количествах. Али Гуфрон отметил, что одна компания, которая стала спонсором, нацелена на производство 500−700 млн доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Ирана в Индонезии Мохаммад Хуш Хейкал Азад сделал нечто необычное, выступая с речью в ознаменование национального дня Ирана.

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