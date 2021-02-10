Москва, , 10:24 — REGNUM Следственный комитет России попросил суд заочно арестовать соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом 10 февраля сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

По её словам, Волков объявлен в международный розыск, следствие просит арестовать его на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК РФ «(Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни»). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 8 февраля на базе постоянного представительства Польши при ЕС прошла онлайн-встреча представителей НАТО с соратниками Навального. Это были руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков и исполнительный директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков.

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