Сеул, , 10:25 — REGNUM Глава североамериканского департамента МИД Южной Кореи Ко Юн Чжу провел 8 февраля видеовстречу с заместителем помощника госсекретаря США по делам Кореи и Японии Марком Кнаппером. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили текущие вопросы, включая пути расширения обменов на высоком уровне, назначение нового главы МИД Южной Кореи, проведение переговоров между министрами иностранных дел Южной Кореи и США.

Известно, что в связи с эпидемиологической ситуацией в мире представители двух стран проводят регулярные видео встречи или телефонные переговоры с мая 2020 года.