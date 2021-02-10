Москва, 10 февраля 2021, 10:11 — REGNUM Совфед по итогам консультаций поддержал предложенные президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры на должности прокуроров четырех регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.
«Письмо о результатам консультаций будет направлено президенту РФ», — сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Так, по итогам консультаций Совфед поддержал кандидатуру прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова на должность прокурора Пермского края.
Поддержана кандидатура прокурора Тульской области Романа Праскова — на должность прокурора Ростовской области.
Сенаторы поддержали кандидатуру прокурора Ивановской области Андрея Ханько — на должность прокурора Иркутской области.
Совфед также поддержал кандидатуру ранее возглавлявшего прокуратуры Старополья и Мурманской области Василия Щербакова — на должность прокурора Мордовии.
Согласование кандидатур на должности региональных прокуроров — новое конституционное полномочие Совета Федерации, которое делегировано сенаторам после одобрения на общероссийском голосовании летом 2020 года поправок к Конституции.
Читайте ранее в этом сюжете: Комитеты Совфеда поддержали кандидатов в прокуроры четырех регионов