Москва, , 10:06 — REGNUM Свои поздравления по поводу Дня дипломатического работника направил сотрудникам и ветеранам министерства иностранных дел РФ президент России Владимир Путин. Текст поздравительного послания 10 февраля обнародован пресс-службой Кремля.

«Отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей. Опираясь на славные традиции, заложенные предшественниками, российские дипломаты и сегодня находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем», — говорится в сообщении.

Также указывается, что благодаря активным и последовательным действиям МИД РФ удалось достичь стабилизации ситуации в ряде «горячих точек» и добиться конструктивного сотрудничества с большинством из-за рубежа, в первую очередь — со странами ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС.

Кроме того, российский лидер указал, что в современной очень непростой обстановке необходимо вести наращивание усилий для обеспечения стратегической стабильности и безопасности, защиты базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах.

«Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, её сопряжение с другими региональными интеграционными проектами. И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве», — отметил президент РФ.

Помимо этого, он указал, что уверен в том, что сотрудники МИД России и в дальнейшем будут вести свою работу с максимальной отдачей, «умело отстаивать интересы России, способствовать упрочению её международного авторитета и влияния, созданию благоприятных условий для социально-экономического развития страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил по случаю Дня дипломатического работника, поздравил коллег с праздником и назвал главные задачи дипломатической службы.