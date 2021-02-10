Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Никакие крупные ожидания для развития американо-российских отношений не связаны с администрацией нового президента США Джозефа Байдена, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом он заявил 9 февраля на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско в Вашингтоне.

Антонов, обращаясь к своим коллегам, подчеркнул, что все они действуют абсолютно правильно, спокойно и «без истерики» отстаивая национальные интересы России через развитие, насколько это возможно, отношений с США. Без сомнения эти отношения нужны, подчеркнул дипломат.

«Не большие ожидания у нас с вами всех, как мы понимаем, и от того, что нас ждет, что у нас будет. Но, и это особенно важно, я хотел бы всем <…> сказать спасибо за поддержку», — сказал Антонов.

Он констатировал, что последние три администрации США не сделали ничего, чтобы работа российских дипломатов стала менее тяжёлой. У работающих в США российских дипломатов «огромное множество» проблем и задач.

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