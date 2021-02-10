Варшава, , 09:58 — REGNUM 9 февраля в польской Юрате состоялась первая встреча президентов Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в рамках саммита стран Вышеградской группы. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Главными темами переговоров Милоша Земана (Чехия), Анджея Дуды (Польша), Зузаны Чапутовой (Словакия) и Яноша Адера (Венгрия) стало восстановление экономики совместными усилиями после окончания пандемии SARS-CoV-2, а также совместные крупные инвестиции и проекты.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, комментируя первое мероприятие в рамках саммита, подчеркнул, что у группы этих стран, если они объединят усилия, есть «значительный экономический потенциал». «Экономика наших четырех стран вместе — это 5-я экономика в Европе и 12-я в мире. Поэтому усиление взаимодействия и экономической интеграции стали центральными темами мероприятия», — отметил он.

По словам Щерского, «главное преимущество четверки — низкая бюрократия».

«Благодаря этому в этих странах преобладает прагматичный подход к различным вопросам, представляющим общий интерес», — отметил он, добавив, что стороны успели обсудить и политическое взаимодействие. В частности, скоординировали позиции по поводу несогласия с миграционной политикой Брюсселя.

Текущий саммит завершится в пятницу 12 февраля, по итогам которого стороны дадут пресс-конференцию и более подробно раскроют о его итогах и результатах.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что Анджей Дуда представит коллегам повестку усиления взаимодействия стран Вышеградской группы для «совместного противостояния вызовам как с Востока, так и с Запада».