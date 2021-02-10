Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд в интервью польскому изданию Polskie Radio 24 выразил уверенность в том, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель «уйдет в отставку из-за визита в Москву», а российско-германский газопровод «Северный поток — 2» «будет остановлен».

«Визит Хосепа Боррелла в Москву видится из США как катастрофа для Европы. Если кто-то едет в Москву, он должен уметь четко изложить свою позицию, отстаивать свои аргументы и быть принципиальным. В прошедший визит продемонстрировал России, что Европа готова все терпеть и желает улучшить отношения, хотя в такой ситуации этого делать нельзя», — заявил Ослунд.

По мнению эксперта, начавшееся в Брюсселе давление на главу европейской дипломатии Борреля вынудит его уйти в отставку. «Этот визит был роковой ошибкой. Я думаю, что все в ЕС, да и сам Боррель, это понимают. Поэтому наверняка он понесет ответственность за такую неудачу и добровольно уйдет в отставку», — заявил Ослунд.

Напомним, в Европейском парламенте после визита Борреля в Россию начали собирать подписи за его отставку. Известно, что в документе подписались несколько десятков депутатов.

Помимо этого, американский эксперт заявил, что «Запад извлечет уроки из ошибки Борреля, и станет активнее противодействовать строительству российско-германского проекта «Северный поток — 2», что наверняка приведет к его заморозке».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».