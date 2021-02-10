Тюмень, 10 февраля 2021, 09:10 — REGNUM Начальником управления Росгвардии по ХМАО назначен полковник полиции Евгений Симаков. Ранее от занимал аналогичную должность в тюменской области. сообщает региональное управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Евгений Симаков возглавлял управление Росгвардии по Тюменской области с 2016 года.
Его сменит Евгений Федоткин, который ранее руководил управлением Росгвардии по ХМАО.
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