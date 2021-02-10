Пхеньян, , 08:51 — REGNUM В 2020 году власти КНДР продолжали развивать программу по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчёт группы экспертов Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

Согласно документу, в прошлом году Пхеньян производил материалы, необходимые для создания ядерного оружия, поддерживал работу ядерных объектов, улучшал инфраструктуру, необходимую для программы по созданию баллистических ракет, а также импортировал сырьё и технологии для развития данных программ.

Отмечается, что в 2020 году Северная Корея не проводила испытаний ядерного оружия или баллистических ракет, однако объявила о подготовке к испытаниям и производству новых боеголовок.

В отчёте также указывается, что КНДР и Иран сотрудничают в вопросе разработки ракет большой дальности, а также то, что Северная Корея продолжает посредством хакерских атак похищать средства для развития ядерной и ракетной программ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты комитета СБ ООН обвинили Северную Корею в похищении посредством кибератак $316 млн в криптовалюте.

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