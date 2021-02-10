Джакарта, , 08:42 — REGNUM Правительство Китая выразило поддержку Индонезии, которая в 2022 году возьмет на себя лидерство в двадцатке крупнейших экономик мира (G20), сообщает Antara.

«Индонезия примет саммит G20 в 2022 году. Китай будет полностью поддерживать Индонезию и работать над реформированием и улучшением глобального управления и сотрудничества», — заявил посол Китая в Индонезии Сяо Цянь.

Индонезия и Китай поддерживают тесное сотрудничество в борьбе с пандемией в рамках Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и G20.

По словам посла, Китай привержен работе со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, для поощрения внедрения Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) с целью получения выгод от крупнейшей в мире зоны свободной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Китая в Индонезиизаявил, что отношения между странами стали более тесными.

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