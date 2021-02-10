Брюссель, , 08:32 — REGNUM Конкретные предложения по введению новых антироссийских санкций изложит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на предстоящих встречах глав МИД и глав государств ЕС. Об этом он заявил 9 февраля на специальных слушаниях в Европарламенте, посвящённых его визиту в Россию 4−6 февраля.

Он отметил, что отношения с Россией главы дипломатий стран ЕС будут обсуждать 22 февраля, а главы государств — в марте. Участники встреч обсудят возможные меры сдерживания РФ, которые могут включать санкции.

«Я внесу конкретные предложения, используя свое право законодательной инициативы», — пообещал Боррель и призвал государства содружества «обеспечить свое единство и солидарность перед лицом России».

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Он подчеркнул, что намерен бороться за сохранение открытых дипломатических контактов, которые нужны для продвижения фундаментальных свобод и прав человека. Также глава европейской дипломатии будет добиваться «защиты от судебного преследования» для блогера Алексея Навального, осуждённого за хищения.

Дипломатию ЕС нельзя свести к письменным заявлениям из кабинета в «Берлемоне» — резиденции Еврокомиссии, нужны заявления «глаза в глаза», добавил он.

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