Киев, , 08:35 — REGNUM Перемирие в Донбассе фактически уже не действует. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 9 февраля в интервью изданию «Гордон».

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а чёрное — чёрным», — сказал он.

Политик в очередной раз отказался признать гражданский характер войны в регионе, заявив, что в Донбассе находится «российские наёмники, командиры и российское оружие».

Кравчук призвал отказаться от мягкости и компромиссности:

«Нам надо быть последовательными и жёсткими», — добавил он.

Напомним, конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. Новый украинский режим попытался подавить протесты в регионе при помощи оружия, чем вызвал ответную реакцию. С тех пор власти Украины безосновательно обвиняют Россию в некой «агрессии», игнорируя тот факт что против украинских формирований воюют такие же граждане Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ЛНР прокомментировали слова Кравчука о необходимости «на каждый выстрел отвечать выстрелом». Глава внешнеполитического ведомства ЛНР Владислав Дейнего отметил, что слова украинского политика противоречат дополнительным мерам по обеспечению перемирия, которые вступили в силу в июле 2020 года, а также Минским соглашениям в целом.

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