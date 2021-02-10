Амман, , 08:19 — REGNUM Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что будет продвигать международное сотрудничество для решения палестинского вопроса с целью установления мира на Ближнем Востоке, сообщает Antara.

«Палестинский вопрос должен быть на первом месте среди региональных проблем, и необходимо приложить усилия для расширения политических горизонтов и достижения результата, основанного на создании двух независимых государств в соответствии с международными мирными инициативами», — заявил Айман Сафади, выступая для прессы после встречи с министром иностранных дел Индонезии.

По словам главы МИД Иордании, «политический горизонт» в регионе улучшается. Новое правительство Соединенных Штатов под руководством президента Джо Байдена восстановит мирные переговоры между Палестиной и Израилем. Иордания будет работать вместе с США для достижения мира на Ближнем Востоке.

Индонезия, которая является стойким сторонником мира в Палестине, приветствовала заседание совета Лиги арабских государств, которое продемонстрировало твердую поддержку этой организации борьбе палестинского народа.

«Индонезия непоколебимо поддерживает дело палестинцев», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии отправилась с визитом в Иорданию, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов, в том числе сотрудничество в экономической сфере.

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