Владивосток, , 08:19 — REGNUM Повлиять на судьбу генерального консульства США во Владивостоке, которое по решению предыдущего президента Дональда Трампа решили закрыть, может новая администрация Джо Байдена, об этом заявил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

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«От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового Президента США его пересмотрит, тем более, что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», — цитирует представителя МИД РФ пресс-служба правительства Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство США во Владивостоке может быть закрыто уже к середине весны 2021 года.