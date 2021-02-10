Веллингтон, , 07:28 — REGNUM Отсутствие галстука у депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити стало причиной его изгнания из зала заседания законодательного органа. Об этом 9 февраля сообщило газета New Zealand Herald.

Он представляет коренной народ страны — маори. Вместо галстука депутат пришел на заседание в традиционном для этих аборигенов Новой Зеландии украшении «хей-тики».

Вайтити выгнали после споров со спикером парламента Тревором Маллардом по поводу его внешнего вида. Депутат планировал задать вопрос, но ему запретили, отметив, что это разрешено только парламентариям с галстуком.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Новой Зеландии был задержан мужчина, который разбил топором стеклянные двери парламента страны.

Читайте также: В Новой Зеландии задержан мужчина, топором разбивший двери парламента