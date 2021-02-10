Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Госдепартамент США проводит два тендера общей стоимостью $1,5 млн с целью поддержания «редакционной независимости» молдавских средств массовой информации и обучения журналистов. Об этом 10 февраля сообщает RT.

В соответствии с документами, американский проект направлен на «укрепление потенциала СМИ Молдавии и развитие возможностей местного производства в интересах многообразия мнений и редакционной независимости».

Финансирование, по замыслу авторов из Вашингтона, получат медиа, которые «следуют принципам достоверного, объективного и исчерпывающего изложения информации».

Кроме того, Госдеп привлечёт подрядчиков, которые обучат журналистов профессиональным навыкам, разработают для них образовательные программы, организуют учебные поездки и стажировки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США выделит до $100 тыс. на борьбу с «иностранным влиянием» в Молдавии.

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