Нейпьидо, , 06:51 — REGNUM Протестные акции против захвата власти военными возобновились в Мьянме, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что протестующие вновь вышли на улицы Нейпьидо. Отмечается, что в протестах принимают участие и государственные служащие, недовольные государственным переворотом. Пока данных о попытках разгона демонстраций со стороны силовиков не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач одной из больниц Мьянмы заявил, что полицейский при разгоне митинга применяли боевое оружие. По его словам, у одной из пострадавших женщин пуля якобы пробила каску и застряла в голове. Других свидетельств о применении боевого оружия против митингующих не приводилось. Известно, что силовики для разгона демонстрации применяли слезоточивый газ и резиновые пули.

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