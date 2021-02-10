Москва, , 06:48 — REGNUM Действия представителей Республиканской партии в Сенате США могут лишить эту политическую силу возможности сделать своего кандидата президентом в страны на следующих выборах. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 10 февраля в своем Telegram-канале.

Так, российский сенатор оценивает ситуацию с возможным вынесением импичмента бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, который могут поддержать некоторые однопартийцы экс-президента. Однако, по мнению парламентария, положительное решение в рамках этого процесса пока маловероятно.

«Пока импичмент Трампу не вырисовывается, хотя против него интригует антитрамповское крыло его собственной партии. Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году», полагает Пушков.

Он также считает, что при плохом развитии событий ослабленные внутренней борьбой республиканцы не смогут помешать вице-президенту США, демократу Камале Харрис стать новой главой государства через четыре года.

«И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США признал конституционным процесс по импичменту Дональду Трампу.

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