Аккра, , 06:26 — REGNUM Парламент Ганы приостанавливает проведение заседаний из-за случаев заражения коронавирусом нового типа среди депутатов, сообщил спикер законодательного органа Албан Сумана Кингсфорт Багбин в официальном заявлении.

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По его словам, новой инфекцией заразились 17 депутатов и 151 сотрудник аппарата. Теперь все члены парламента проходят тестирование на выявление COVID-19. В связи с этим парламент Ганы принял решение приостановить проведение заседаний на три недели.

По последним данным, в Гане с начала пандемии выявили 73 003 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 482 человека.