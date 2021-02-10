Пхеньян, , 06:20 — REGNUM Эксперты комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН обвинили Северную Корею в похищении посредством кибератак примерно $316 млн в криптовалюте. Об этом со ссылкой на доклад экспертной группы 10 февраля сообщает агентство Kyodo.

По версии экспертов ООН, указанные средства были получены за период с 2019 по 2020 год при взломе компьютерных систем криптовалютных бирж и финансовых учреждений. Предполагается, что КНДР использовала их для финансирования своей ракетно-ядерной программы.

В этом же докладе заявляется о существенном прогрессе, достигнутом КНДР в создании ракетно-ядерного оружия в условиях действия самого сурового в мире санкционного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, северокорейские хакеры осуществили попытки взлома шести фармацевтических компаний из США, Великобритании и Южной Кореи, которые разрабатывают вакцину от COVID-19.

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