Симферополь, , 06:14 — REGNUM Киевские власти в очередной раз предпринимают тщетную попытку навредить, добиваясь блокировки аккаунта МИД России в Крыму в социальной сети Twitter, заявил 10 февраля и. о. представителя российского внешнеполитического ведомства в Симферополе Артем Березовский.

«Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно», — цитирует РИА Новости собеседника.

Стремление Киева он объяснил тем, что правда из Крыма «глаза режет» тем, кто не желает её принять. Березовский добавил, что за публикациями на странице внимательно следят, распространяя исключительно проверенную и достоверную информацию.

Ранее, напомним, против верификации Twitter-аккаунта крымского представительства выступило посольство Украины в США. Там считают, что такой страницы в социальной сети не должно быть.

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