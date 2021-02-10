Москва, , 06:01 — REGNUM Приоритетной задачей России во внешней политике по-прежнему является углубление евразийской интеграции и её сопряжение с другими региональными интеграционными процессами, говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина, адресованного 10 февраля сотрудникам и ветеранам министерства иностранных дел по случаю Дня дипломатического работника.

Глава государства высоко оценил результаты работы внешнеполитического ведомства и констатировал, что России удалось добиться «стабилизации ситуации в ряде «горячих точек», обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнёров», включая государство Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС.

«В весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции и её сопряжение с другими региональными интеграционными процессами. И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве», — говорится в поздравлении.

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