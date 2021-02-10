Токио, , 06:01 — REGNUM Власти Японии считают маловероятной досрочную отмену на востоке и западе страны введённого в связи с пандемией коронавируса режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 10 февраля сообщает телеканал NHK.

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По его данным, на мнение правительства по данному вопросу повлияла позиция местных властей и ситуация с распространением коронавируса в этих регионах. Также с осторожностью в правительстве оценивают перспективы отмены ЧС в центральной и юго-западной частях страны. Отмечается, что, несмотря на стабильное снижение в них числа инфицированных, сохраняется риск перегрузки системы здравоохранения.

Окончательно подход к локальной отмене режима ЧС в различных регионах правительство выработает 12 февраля на заседании консультативного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о продлении ещё на месяц (до 7 марта) режима ЧС в десяти префектурах страны — Токио, Канагава, Тиба, Саитама, Айти, Гифу, Осака, Киото, Хёго и Фукуока.

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