Москва, , 05:16 — REGNUM Российские журналисты в лучшем виде освещают работу полиции в странах Запада во время разгона протестующих, и этим выявляют двойные стандарты, которые применяются в отношении России. Об этом 9 февраля сообщил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич в интервью телеканалу «Россия-24».

Журналисты «дают нам замечательную пищу и показывают, что реально происходит на Западе у тех «учителей», которые пытаются нам, <…> грубо говоря, впарить уроки демократии», — сказал дипломат.

По словам Лукашевича, за последнее время в западных столицах не раз пытались учить Москву вопросам, связанным с действиями правоохранительных органов и якобы совершаемыми ими нарушениями на несанкционированных митингах. При каждой такой попытке им предоставляли факты, опровергающие претензии.

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