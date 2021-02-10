Москва, , 05:00 — REGNUM Многочисленные факты притеснения представителей средств массовой информации в западных странах говорят, что этим странам необходимо вводить санкции против себя, написала 9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В публикации она привела список из двух десятков известных случаев, когда журналистам мешали выполнять их обязанности в странах Запада — США, Франции, Германии, Великобритании и других.

«Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?» — написала Захарова.

Напомним, в начале февраля МИД России обращал внимание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на действия латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов. В ответ, сообщала Захарова, никакой «глубокой озабоченности» правами человека, свободой слова высказано не было.

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