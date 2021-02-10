Токио, , 04:50 — REGNUM Совет по внешней политике Либерально-демократической партии Японии одобрил соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), которое было заключено 15 ноября 2020 года. Об этом 10 февраля сообщает агентство Kyodo.

Предполагается, что одобрение соглашения правящей партией страны должно поспособствовать его ратификации в ходе нынешней сессии парламента.

Напомним, что для вступления документа в силу необходима его ратификация парламентами более половины стран, заключивших соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП) заключили страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) совместно со своими крупнейшими торговыми партнёрами — Китаем, Японией, Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией.

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