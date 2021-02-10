Кемерово, , 04:41 — REGNUM В Кемеровской области не везде снег чистят должным образом. Об этом заявил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

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"Резкие перепады температуры воздуха вкупе с обильными снегопадами и дождём значительно осложнили ситуацию, поэтому напомнил участникам совещания о том, что они несут личную ответственность за безопасность жителей, — написал он в своём Instagram. — Поручил убрать снег и наледь с крыш и тротуаров до 12 февраля. Качество очистки кровель совместно с Госжилинспекцией будет контролировать и прокуратура региона».

По данным чиновника, с начала года в Кузбассе произошло семь обрушений крыш в многоквартирных домах.