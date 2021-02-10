Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Процесс импичмента экс-президента США Дональда Трампа может разорвать страну на части, заявил юрист бывшего главы Белого дома Дэвид Шон в ходе своего выступления на заседании в Сенате.

«Этот процесс разорвет нашу страну на части так, как это, возможно, было всего однажды за всю историю», — заявил он.

Шон также обвинил представителей Демократической партии США в лжи. По его словам, демократы обосновывают импичмент якобы попыткой восстановить единство Соединенных Штатов. Однако, по мнению Шона, их действия скорее говорят о предвзятости и ущемлении прав миллионов американских избирателей, голосовавших за Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что экс-президент США Дональд Трамп оказался недоволен выступлением своих адвокатов на заседании в Сенате. По их данным, аргументы защиты оказались якобы запутанными.

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