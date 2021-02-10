Лима, , 04:50 — REGNUM Президент Перу Франсиско Сагасти вечером 9 февраля сделал прививку от коронавируса SARS-CoV-2. Процедура вакцинации первого лица страны транслировалась в эфире государственного телеканала TV Peru.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Я делаю прививку без страха, с уверенностью и надеждой», — сказал глава государства перед инъекцией препарата китайской компании Sinopharm.

Через 21 день Сагасти должен будет привиться второй дозой вакцины.

До конца года Перу рассчитывают получить 38 млн доз вакцины Sinopharm, 20 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech, а также 14 млн доз вакцины AstraZeneca. В рамках международного механизма COVAX в страну должно поступить ещё 13,2 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Перу начали кампанию по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Ее проводят с использованием китайской вакцины Sinopharm, первая партия которой в количестве 300 тысяч доз прибыла в страну 7 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу стартовала массовая вакцинация от COVID-19