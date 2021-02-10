Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Администрация США планирует отправить в отставку прокуроров, назначенных при бывшем президенте Дональде Трампе, заявила 9 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, на их места придут новые сотрудники.

«Мы намерены работать с Сенатом, чтобы оперативно заполнить освободившиеся должности в ближайшие недели», — сказала она журналистам.

Ранее о готовящихся отставках в американской прокуратуре сообщал телеканал CNN. По информации его источников, всего в США уйдут в отставку 56 служителей юстиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США может потребовать отставки назначенных Трампом прокуроров – CNN