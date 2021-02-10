Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп оказался разочарован выступлением своих адвокатов в американском Сенате на первом заседании процесса по импичменту, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Трамп был крайне недоволен выступлением Брюса Кастора и чуть ли не «кричал» на него. На самом заседании адвокат выступал с 48-минутной речью. Источники телеканала утверждают, что якобы многие сторонники бывшего главы Белого дома сочли линию защиты излишне запутанной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат Конгресса США счет конституционным процесс по импичменту Трампу. В пользу соответствующей резолюции высказались 56 сенаторов, против — 44. Отмечалось, что все, кто голосовал против, являются членами Республиканской партии США.

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