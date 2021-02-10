Тегеран, , 08:32 — REGNUM Всеобщая вакцинация в Иране, начатая 9 февраля, будет завершена к концу текущего иранского года (20 марта 2021 года), заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Киануш Джаханпур, пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана, выступил с речью на церемонии, проходившей одновременно в 625 больницах по всей стране, чтобы начать вакцинацию против COVID-19 с помощью разработанной Россией вакцины Sputnik V.

Джаханпур выразил надежду, что Иран войдет в число ведущих стран, завершивших общественную вакцинацию. Он привел в качестве примера сообщения прессы о том, что вакцинация в большинстве стран мира займет от трех до семи лет.

«Медицинский персонал — это первая группа, которая получит инъекцию Sputnik V», — сказал Джаханпур, подчеркнув, что ежедневно вакцинации будут подвергаться примерно 1000 человек.

«Эта цифра вырастет до 5000 человек в ближайшие несколько дней, а затем ежедневная вакцинация увеличится до 10 000 и 20 000 человек в день на следующих этапах вакцинации в текущем иранском году», — сообщил иранский чиновник.

«Ожидается, что партия Sputnik V будет доставляться в страну каждые 10 дней», — заключил Джаханпур.