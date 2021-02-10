Тегеран, , 08:49 — REGNUM Запуск иранского проекта по транспортировке попутного нефтяного газа (ПНГ) с нефтяного месторождения Форузан на остров Харк привел к сокращению выбросов ПНГ в Персидском заливе на 65 миллионов кубических футов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 февраля.

Иранская офшорная нефтяная компания (IOOC) запустила четыре проекта в операционной зоне Харк, включая транспортировку попутного нефтяного газа, сооружение центральной диспетчерской, оснащённой системой управления DSC для заводов, завершение и оснащение кампуса Зейтун, а также проекты разделения факельного газа на трех заводах.

Проект по транспортировке ПНГ направлен на снижение загрязнения окружающей среды за счет сокращения выбросов на 656 миллионов кубических футов, а также увеличения подачи сырья на нефтехимический завод Харк с целью повышения суточного производства метанола и сжиженного газа.

Кроме того, IOOC запустила еще один проект по разделению факельного газа на заводах Doroud 1, Abouzar и Forouzan, направленный на завершение газовой сети для нижестоящих заводов.