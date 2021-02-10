Берлин, , 03:38 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер осудил попытки проводить международную политику через односторонние санкции. Об этом политик заявил в интервью газете Handelsblatt.

«Знаете, я подвергаю критике то, что пытаются проводить политику посредством санкций. Это еще никогда не работало, и тем более — в отношении России», — заявил он.

Шрёдер подчеркнул, что дружба с Москвой всегда была залогом мира в Европе. В других ситуациях, отметил экс-канцлер, на континенте сохранялась напряженность.

Также Шрёдер положительно оценил перспективы строительства газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект будет завершен, несмотря на попытки США сорвать строительство. Он выразил уверенность, что новый газопровод будет выгоден и Германии, и Европе в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля глава германо-российского форума Маттиас Птацек оценил последствия возможного отказа от «Северного потока — 2». По его словам, это приведет к огромному экономическому и политическому ущербу.

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