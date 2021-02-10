Мариб , , 01:41 — REGNUM Два мощных взрыва произошли в йеменской провинции Мариб, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в правительстве Йемена.

«Два мощных взрыва произошли в результате запуска баллистических ракет хуситами против населения города Мариб», — заявил он.

По данным источника, пострадавших при взрыве не было. При этом обе ракеты упали недалеко от правительственного квартала в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил о намерениях Вашингтона усилить давление на йеменских хуситов. При этом само американское внешнеполитическое ведомство намерено исключить движение «Ансар Аллах» из списка террористических организаций.

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