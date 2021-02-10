Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что заявление министра разведки Ирана аятоллы Махмуда Алави о возможности создания ядерного оружия из-за давления со стороны Запада является «очень тревожным». Об этом он сказал 9 февраля в ходе регулярного брифинга.

«Нам пока не ясно, говорил ли Махмуд Алави от имени кого-либо, кроме себя», — сказал Прайс, отметив, что США «приняли к сведению эти слова, они очень тревожны».

Комментируя сделанное ранее заявление Алави, Прайс также подчеркнул, что «у Ирана есть обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, иранский министр разведки Махмуд Алави заявил, что Иран может создать ядерное оружие, если другие страны вынудят его пойти на этот шаг. По его словам, «в обычных условиях у Ирана» планов на создание ядерного оружия нет, но «если кошку загнать в угол, возможно, она поведёт себя не так, как повела бы на свободе».

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