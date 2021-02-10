Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Новая администрация США одобряет прямой диалог Индии и Китая, направленный на урегулирование территориального спора в Ладакхе, но намерена «поддерживать друзей», которых Китай «пытается запугивать». Об этом глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 9 февраля заявил на регулярном брифинге.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации. Мы обращаем внимание на продолжающиеся переговоры между правительствами Индии и Китая, и мы продолжаем поддерживать прямой диалог и мирное урегулирование этих пограничных споров», — заявил Прайс.

По его словам, США «обеспокоены моделью поведения Пекина», которая заключается «в попытке запугать соседей». И в данном конкретном случае, как и всегда, «мы будем поддерживать друзей, партнёров и союзников, чтобы продвигать общее процветание, безопасность и ценности в регионах Индийского и Тихого океанов».

Напомним, что в мае и июне 2020 года в Ладакхе в результате столкновений военнослужащих Индии и Китая погибли более 20 индийских солдат и около 45 — китайских. 25 января стало известно о новом столкновении между военнослужащими пограничных войск Индии и Китая, в результате которого пострадали четыре индийских и 20 китайских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайская сторона настроена на поддержание мира и спокойствия на протяжении всей границы с Индией.

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