Приштина, , 01:42 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам Петер Стано 9 февраля заявил в интервью для косовского телеканала RTV Dukagjini, что в Брюсселе ведется напряженная работа, целью которой является обеспечение возобновления диалога между Белградом и Сербией после формирования нового правительства в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак в настоящее время проводит подготовительные работы с представителями стран Евросоюза, стран Западных Балкан и международных организацией.

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Тем временем, кандидат на пост президента Косово и один из самых матерых политиков в крае Рамуш Харадинай активно проводит кампанию по дискредитации посредничества Евросоюза в диалоге между Косово и Сербией, с целью доказать свою преданность США.