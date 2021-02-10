Приштина, , 04:51 — REGNUM Глава миссии Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 9 февраля в интервью для Совета инвесторов заявил, что сразу после проведения досрочных парламентских выборов 14 февраля в Косово должно быть сформировано правительство, способное нести ответственность за государство.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шуньог подчеркнул, что в Евросоюзе ожидают проведения в Косово честных, всеобъемлющих и транспарентных выборов.

14 февраля за голоса граждан Косово будут бороться три кандидата на пост премьер-министра: лидер оппозиции (не зарегистрированный ЦИК, но вынесенный своей партией) Альбин Курти, нынешний глава правительства Авдулла Хоти и глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай.

Читайте ранее в этом сюжете: Косовскую оппозицию поддержали социалисты Евросоюза и Латинской Америки

Читайте развитие сюжета: В ЕС работают над возобновлением диалога Сербии и Косово после выборов