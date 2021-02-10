Приштина, 10 февраля 2021, 04:51 — REGNUM Глава миссии Евросоюза в Косово Томаш Шуньог 9 февраля в интервью для Совета инвесторов заявил, что сразу после проведения досрочных парламентских выборов 14 февраля в Косово должно быть сформировано правительство, способное нести ответственность за государство.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шуньог подчеркнул, что в Евросоюзе ожидают проведения в Косово честных, всеобъемлющих и транспарентных выборов.
14 февраля за голоса граждан Косово будут бороться три кандидата на пост премьер-министра: лидер оппозиции (не зарегистрированный ЦИК, но вынесенный своей партией) Альбин Курти, нынешний глава правительства Авдулла Хоти и глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай.
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