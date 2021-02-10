Приштина, , 01:30 — REGNUM Самая крупная партия Косово, находящаяся в оппозиции партия «Движение за самоопределение», 9 февраля получила письмо от представителей парламентского форума социалистов и прогрессистов Евросоюза и Латинской Америки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в преддверии досрочных парламентских выборов 14 февраля в Косово братья по духу пожелали косовским «левым» успехов.

На письме, отправленном из Мехико, поставили свои подписи глава межконтинентальной группы прогрессистов и депутат Гондураса Глория Гвадалупе Оквели и Генеральный секретарь группы Давид Бальса.

В «Самоопределении» поблагодарили за поддержку и отметили, что она тем более важна с учетом того, что значительная часть стран, представленных на Парламентском форуме социалистов и прогрессистов Евросоюза и Латинской Америки, до сих пор не признали Косово.

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