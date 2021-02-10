Приштина, , 03:09 — REGNUM Кандидат на пост президента Косово и глава «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай 9 февраля заявил, что Приштина не должна идти на уступки Сербии, чтобы добиться признания от Белграда.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что международное сообщество должно осознать тот факт, что признание независимости Косово Сербией и его вступление в международные организации должно произойти в некие оптимальные сроки, в противном случае Косово объединится к Албании.

Рамуш Харадинай Я требую, чтобы все поддержали идею об объединении с Албанией. Не верю, что кого-то удивляет эта идея, поскольку они понимают, что терпению есть предел. Это ранее предупреждение, что время подходит… Если они не сумеют снять эти ограничения, у нас есть такая опция, как объединение в 2024 году. И никто не может выступить против того, чтобы мы получили конец этой истории.

Напомним, 14 февраля в Косово пройдут досрочные парламентские выборы.

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