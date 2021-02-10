Приштина, 10 февраля 2021, 03:09 — REGNUM Кандидат на пост президента Косово и глава «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай 9 февраля заявил, что Приштина не должна идти на уступки Сербии, чтобы добиться признания от Белграда.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что международное сообщество должно осознать тот факт, что признание независимости Косово Сербией и его вступление в международные организации должно произойти в некие оптимальные сроки, в противном случае Косово объединится к Албании.
Напомним, 14 февраля в Косово пройдут досрочные парламентские выборы.
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