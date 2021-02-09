Екатеринбург, , 23:29 — REGNUM Пост председателя свердловского отделения партии «Справедливая Россия» остался за политтехнологом Андреем Кузнецовым. Об этом Кузнецов сообщил журналистам.

Как передаёт «ЕАН», руководитель переизбран на два года по итогам выборов.

Также в СР выбрали новый совет отделения. В новый список попали глава Кировского районного отделения Екатеринбурга Олег Назаров и фельдшер Алексей Коровкин — оппонент Антона Шипулина на довыборах в Госдуму по Серовскому округу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько допустил, что вновь пойдёт в Госдуму от «Единой России».

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